L’arpa di Floraleda Sacchi a Palazzo Farnese

Caprarola - Domenica 1 agosto, alle 19, recital della poliedrica musicista che proporrà un programma di elevata suggestione

Farnese – Riceviamo e pubblichiamo – Secondo appuntamento dell’edizione 2021 di “Suoni Farnesiani”, il segmento della programmazione de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” ideato per il Palazzo Farnese di Caprarola dalla direzione artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola. Domenica 1 agosto, alle ore 19, recital della poliedrica arpista Floraleda Sacchi che proporrà un programma di elevata suggestione.

Floraleda Sacchi

Da “Metamorphosis” di Philip Glass all’Andante della seconda sonata per violino di Bach nella versione di Saint-Saëns, da “Dietro l’incanto” e “Oltremare” di Ludovico Einaudi ad “Asturias” di Isaac Albéniz, si potrà ascoltare un percorso musicale tra antico e moderno in cui le sonorità dell’arpa avranno modo di dispiegarsi in tutte le loro possibilità espressive. Un incontro emozionante tra la bellezza della musica e quella del palazzo che la ospita.

“Suoni Farnesiani” è realizzato grazie alla collaborazione con la direttrice di Palazzo Farnese Marina Cogotti e la Direzione Regionale Musei del Lazio, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio – Fondo per la valorizzazione del Patrimonio Culturale – e con l’appoggio del Comune di Caprarola guidato dal sindaco Eugenio Stelliferi.

Un’occasione da non mancare con la bellezza della musica e dell’ambiente che la ospita: sarà infatti possibile abbinare all’ascolto della musica la visita al Palazzo Farnese, nel rispetto delle misure anti Covid-19 e con obbligo di prenotazione per il concerto (tel. 333.1375561).

Per ulteriori informazioni: 0761.646052 – palazzofarnese@beniculturali.it –

Coop Art: 06.9398003 – 333.1375561 – www.concertiaccademiasfaccendati.com – concerti.sfaccendati@gmail.com

Prenotazioni: tel. 333.1375561 (obbligatoria)

Concerti successivi

Venerdì 6 agosto – ore 20

Gabriele Pro, violino

Matteo Rocchi, viola

Musiche di Bach, Hindemith, Mozart

Domenica 26 settembre – ore 19

Costantino Catena, pianoforte

Quartetto Guadagnini

Progetto Ermanno Wolf-Ferrari

Robert Schumann, Quintetto in mi bemolle maggiore op.44

Ermanno Wolf-Ferrari, Quintetto in re bemolle maggiore op.6

27 luglio, 2021