Roma - Il presidente della repubblica Sergio Mattarella in occasione della XXXIII edizione del premio Marisa Bellisario: “L'eguaglianza è fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese”

Condividi la notizia:











Sergio Mattarella

Roma – “Le disparità sono riemerse ancora più gravi durante la pandemia”.

Così il presidente della repubblica Sergio Mattarella in occasione della XXXIII edizione del premio Marisa Bellisario, durante la quale ha consegnato la Mela d’Oro, il riconoscimento che spetta alle donne che si sono distinte per meriti economici, scientifici, culturali e sociali.

“La parità tra i sessi fa crescere il nostro paese – ha detto Mattarella – e ne determina una crescita sociale ed economica, ma le disparità sono riemerse ancora più gravi durante la pandemia”.

“Nel dicembre del 2020 l’occupazione femminile era sotto il 49% – ha aggiunto il presidente della repubblica -. Questo dato è paradossale se si considera il ruolo cruciale delle donne nella lotta al coronavirus”.

“Come si legge nell’articolo 3 della costituzione, l’eguaglianza è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della repubblica e per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese. Anche per questo vorrei esprimere a tutte voi la riconoscenza per l’impegno spiegato, che rafforza questa esigenza e questo messaggio”.

Condividi la notizia:











1 luglio, 2021