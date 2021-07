“Le filiali delle banche stanno gradualmente e silenziosamente scomparendo”

Orte - L'allarme lanciato da Fratelli d’Italia: "Tutte cancellate da una tecnologia inarrestabile del conto online"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Senza tanti clamori i centri storici delle nostre città stanno cambiando volto per la scomparsa graduale e silenziosa di uno dei protagonisti più importanti: lo sportello bancario.

I consumatori se ne stanno accorgendo, filiali grandi e piccole, recenti o datate, vengono spazzate via, tutte cancellate da una tecnologia inarrestabile del conto online.

L’aspetto forse meno esplorato di questo stillicidio è che la filiale della banca era ed è un soggetto attivo della vita sociale e commerciale dei comuni storici in cui si insediava, chiudere l’ultimo sportello bancario è come chiudere l’ultimo ambulatorio o la caserma dei carabinieri.

Noi siamo portatori delle lamentele dei cittadini che si ribellano alle decisioni di banca Intesa nel gestire lo sportello del centro storico di Orte a giorni alterni, anche perché non vorremmo che questo atteggiamento porti pian piano alla chiusura totale.

La banca è un servizio importante per i cittadini, per i più anziani che hanno poche possibilità di spostamento, ma soprattutto per le attività commerciali del centro storico e non solo.

La filiale di Orte svolge anche il servizio delle cassette di sicurezza con il relativo pagamento del canone annuale, tale servizio riteniamo non sia possibile utilizzarlo a giorni alterni e tantomeno pensare di poterlo cancellare.

Monitoreremo la situazione, siamo pronti fin d’ora ad una raccolta firme ed in casi estremi ad una movimentazione di massa dei conti correnti.

Fratelli d’Italia Orte

5 luglio, 2021