Le ragazze del Volley Life Fabrica di Roma quarte alle finali nazionali di categoria

Fabrica di Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Il Volley Life Fabrica di Roma conquista il quarto posto alle finali nazionali di categoria in svolgimento a Padova.

Nella giornata di giovedi la squadra viterbese che rappresentava il Lazio si è giocata la finale per il 1° e 2° posto con la squadra del Climacenter Gioia che rappresentava la Puglia. Partita interminabile per le due squadre che vedeva prevalere la squadra pugliese per 3 a 1 ( 25-21/25-23/19-25/25-18).

Le ragazze viterbesi allenate da Marco Santi hanno avuto poco più di un’ ora e mezza di tempo per prepararsi alla finale per il terzo e quarto posto in programma alle ore 16,30, contro la Volley Meta Napoli in rappresentanza della Campania.

Anche qui grande battaglia dove vedeva primeggiare per i primi due set la squadra viterbese, ma la fatica iniziava a farsi sentire e la partita terminava con la vittoria della squadra Campana per 3 a 2 (19-25/18-25/25-18/25-20/-15-11).

Comunque grande soddisfazione per il risultato ottenuto, al termine sono arrivati i complimenti dell’ assessore allo sport di Fabrica di Roma Giorgio Cimarra alle ragazze ed al tecnico per aver portato il nome della cittadina viterbese ai vertici nazionali del volley femminile.

30 luglio, 2021