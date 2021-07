È l’Earth overshoot day, oggi la terra finisce le risorse naturali disponibili nel 2021

Ambiente - Il mondo comincia a sfruttare a debito quelle del 2022 - Tra le principali cause la deforestazione, le emissioni di carbonio e l'aumento dell'impronta ecologica

Ambiente – Oggi è l’Earth overshoot day 2021, il giorno in cui il mondo esaurisce le risorse naturali disponibili per l’anno corrente e incomincia a sfruttare, a debito, quelle del 2022.

Deforestazione

Ogni anno l’Earth overshoot day arriva sempre prima per via del sovrasfruttamento delle risorse della terra. Lo scorso anno è stato il 22 agosto, nel 1970 era il 29 dicembre.

“Stiamo entrando in una tempesta di cambiamenti climatici e limitazioni delle risorse – si legge sul sito di Global Foootprint Network, il think tank statunitense che ogni anno calcola il giorno in cui la terra esaurisce le sue risorse -. Prima iniziamo a prepararci per questo futuro prevedibile, meglio saremo posizionati. Combattere la crisi climatica e delle risorse sarà più facile con la cooperazione internazionale. Senza di essa, la necessità per aziende, città e paesi di prepararsi al futuro diventa ancora più esistenziale”.

Earth overshoot day 2021

Fra le cause principali del sovrasfruttamento delle risorse naturali c’è l’aumento dell’impronta ecologica, ovvero un calcolatore che valuta le risorse naturali consumate da un singolo individuo, e la deforestazione. Secondo Global Footprint Network, il dimezzamento a livello globale del livello delle emissioni di carbonio permetterebbe di spostare di 93 giorni in avanti l’Earth overshoot day.

Se questa è la pericolosa situazione a livello globale, l’Earth overshoot day quest’anno per l’Italia è caduto il 13 di maggio. Questo significa che agli italiani servirebbero 2,7 Terre ogni anno.

29 luglio, 2021