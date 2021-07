Lega, Progetto Vetralla e Per Vetralla insieme al voto

Politica - Il Carroccio si unisce con i movimenti di Gidari e Aquilani per le prossime elezioni

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – In un incontro conviviale alla presenza del senatore Umberto Fusco, di Giovanni Gidari, in rappresentanza del movimento civico Progetto Vetralla, e di Sandrino Aquilani, in rappresentanza della lista civica Per Vetralla, cui hanno partecipato i vertici provinciali della Lega, è emersa piena sintonia su una nuova visione politica per il rilancio di Vetralla.

La riunione ha rappresentato l’occasione per confrontarsi sulle criticità in cui attualmente versa il comune e sulle migliori soluzioni volte al loro superamento, ed è emersa piena condivisione sulle priorità per Vetralla e quindi la volontà di voler lavorare a un progetto unitario che veda Lega, Progetto per Vetralla e Per Vetralla concorrere insieme raccogliendo le migliori energie del comune da mettere al servizio dei cittadini.

Vetralla merita molto più di quanto l’attuale amministrazione abbia saputo offrire e siamo convinti che la competenza amministrativa della squadra cui si sta lavorando possa rappresentare una reale occasione di rilancio.

Giovanni Gidari e Sandrino Aquilani sono protagonisti di esperienze politiche nate sui territori, con i quali mai sono stati persi i contatti e che chiedono a gran voce un cambio di passo rispetto all’attuale gestione di Vetralla.

Al di là delle legittime aspirazioni di ognuno, è emersa la priorità di volersi mettere al servizio dei cittadini al fine di consentire che Vetralla possa tornare a rappresentare a livello provinciale il ruolo che merita.

Coordinamento provinciale Lega

Movimento civico “Progetto Vetralla”

Lista civica “Per Vetralla”

27 luglio, 2021