“Leonardo Bonucci è la persona più popolare… dopo santa Rosa”

Viterbo - L'artista Luca Oroni racconta il murale che sta disegnando lungo la Tangenziale dedicato al calciatore della nazionale cresciuto a Pianoscarano - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – “Bonucci è la persona più popolare dopo santa Rosa. E’ arrivato a livelli altissimi. Ed è una cosa che fa sicuramente piacere a tutti”. La ragione principale. Quella che ha spinto il comune a commissionare a Luca Oroni il graffito dedicato a Leonardo Bonucci lungo la Tangenziale ovest a Viterbo. Fronte Ipercoop. Calciatore della nazionale, col primo pallone visto a Pianoscarano. Ha segnato anche il goal che ha portato l’Italia ai rigori prima e alla vittoria poi. Campione d’Europa, 11 luglio 2021. Contro l’Inghilterra, a Wembley. Una coppa che mancava dal 1968 e che, per giunta, cancella per sempre, sorte toccata a un viterbese, il ricordo del goal di Capello di 50 anni fa che sembrava proprio chissà che.

Viterbo – Tangenziale ovest – Il murale dedicato a Leonardo Bonucci

“Un Leonardo Bonucci a grandezza enorme – lo definisce così, scherzandoci sopra, Oroni -. Un graffito alto 6 metri e largo sette. Il comune lo ha commissionato per rendere omaggio a questo grande calciatore. L’orgoglio di una città”. Un calciatore arrivato al punto dove è arrivato, altissimo, in modo progressivo, affermandosi e consolidando una vera e propria leadership che l’Europeo di quest’estate gli ha dato modo di esprimere pienamente. Al tempo stesso, Bonucci è pure il punto di arrivo, anch’esso altissimo, di canali e percorsi calcistici cittadini che in passato hanno già sfornato ottimi calciatori, come ad esempio Valentini e Conticchio, tanti per citarne un paio, e che con Leonardo Bonucci, figlio del settore giovanile viterbese, ha veramente toccato l’apice. Con la possibilità di andare oltre, il prossimo anno. Per i mondiali in Qatar.

“Vedere Bonucci che alza la coppa Europa – dice Oroni – è stata un’emozione enorme. Non solo perché a vincere è stata la nazionale, ma anche perché a farlo è stata una persona che hai conosciuto, anche solo di vista. Come minimo viene la pelle d’oca. Bonucci è stato il protagonista della vittoria dell’Italia”.

Viterbo – L’artista Luca Oroni

Nel frattempo lungo la strada passano le macchine e sopra il ponte le persone che vanno all’Ipercoop. La maggior parte si ferma. Richiamano l’attenzione di Luca Oroni, fanno foto e in molti casi si fermano a parlare. Ogni tanto qualcuno ferma l’auto, suona il clacson finché Oroni non si gira, saluta e poi se ne va via. C’è anche il rapper viterbese Mammo Rappo, venuto a fare un saluto e a incoraggiare Oroni. “L’arte va difesa a prescindere – spiega – qualunque sia il lavoro che si sta facendo. Ben venga il murale dedicato a Bonucci. Forza Italia, e forza Viterbo”.

Viterbo – Tangenziale ovest – Il murale dedicato a Leonardo Bonucci

Oroni ha la stessa età di Bonucci. “34 anni – dice -. Conoscevo Leonardo di vista. Stessa età, stessi ambienti, stessa città”. Poi Luca Oroni ha fatto lo Ied a Roma, interior designer, si è dedicato all’aerosol-art e aperto lo studio GraffLab. Ha realizzato anche il murale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino sul muro della comando provinciale dei carabinieri al Riello, un murale alla carrozzeria Fiorillo sulla Tuscanese e un altro, che ritrae Gloria, la macchina di Santa Rosa, all’interno dell’Edil Nolo a Viterbo. “Faccio questo lavoro da vent’anni – racconta Oroni -. Partendo dalla strada. Una passione che è diventata un lavoro”.

Viterbo – Tangenziale ovest – Il murale dedicato a Leonardo Bonucci

Il punto di partenza per fare il murale. “Abbiamo fatto una ricerca tra le foto scattate a Bonucci durante l’Europeo – spiega Oroni -, e scelto quella più rappresentativa”.

Viterbo – Tangenziale ovest – Il murale dedicato a Leonardo Bonucci

Infine, come si fa un murale. “Per fare un graffito, bisogna prima di tutto avere un buon progetto su carta. Fondamentale è anche la traccia, cioè il rapporto tra foglio e muro. E questo viene fatto con delle griglie. Poi la manualità è la cosa principale, e si apprende con gli anni. Altre cose importanti – conclude Luca Oroni -, l’utilizzo dei tappi e la pressione di uscita della vernice degli spray. Infine, l’ingrediente più importante è la passione, così come la voglia di portare colore in città. La spinta che ci manda avanti tutti i giorni”.

Daniele Camilli

29 luglio, 2021