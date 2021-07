L’Italia piange Raffaella Carrà, il corteo in onore della regina della televisione italiana

Roma - Nei luoghi più significativi per la carriera dell'artista - Il saluto della città tra applausi e folle di persone

Roma – Tutta l’Italia piange la morte di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio all’età di 78 anni a causa di una malattia che la affliggeva da tempo. E per rendere omaggio e dare l’addio alla regina della televisione italiana, questo pomeriggio a Roma un lungo corteo che tocca i luoghi della “sua” Rai.

Il corteo funebre per Raffaella Carrà

Il corteo parte alle 16 dalla casa romana della grande artista, in via Nemea 21. Prima tappa è quella all’Auditorium Rai del Foro Italico di piazza de Bosis, un luogo storico da dove per anni, tra il 1995 e il 2008, è andato in onda “Carramba!”, programma televisivo di grande successo nel quale Raffaella Carrà è riuscita a ibridare felicemente varietà e tv verità.

La seconda tappa è in via Teulada 66, di fronte agli studi televisivi in cui Raffaella Carrà ha fatto il suo grande debuttato al fianco di Lelio Luttazzi nel 1961 con la trasmissione “Tempo di danza”. Qualche anno più tardi, nel 1983, gli stessi studi hanno poi ospitato “Pronto, Raffaella?”, un programma di grande successo che riempiva il mezzogiorno televisivo italiano tra quiz per i concorrenti da casa, coreografie e momenti di musica.

Il feretro di Raffaella Carrà agli studi Rai di via Teulada

Il corteo si sposta poi in un altro luogo particolarmente significativo per la carriera della regina della televisione italiana, il teatro delle Vittorie. Qui Raffaella Carrà ha lavorato a molti programmi tra i quali “Mille Luci”, al fianco della cantante Mina, e “Canzonissima” tra il 1970 e il 1971 in coppia con Corrado. E proprio al teatro delle Vittorie è stato realizzato l’ultimo show condotto da Raffaella Carrà, “A raccontare comincia tu”.

Giancarlo Magalli e Bruno Vespa in via Teulada

Non poteva poi mancare una tappa alla sede Rai di viale Mazzini. Successivamente, il corteo si dirige verso il Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente che resterà aperta dalle 18 fino alla mezzanotte di mercoledì 7, poi dalle 8 alle 12 e dalle 18 alla mezzanotte di giovedì 8 e infine venerdì 9 dalle 8 alle 11.

Folla al corte funebre per Raffaella Carrà

Ad accompagnare il feretro lungo tutte le tappe del corteo romano, folle di persone che tra gli applausi vogliono dare l’ultimo saluto alla regina della televisione italiana.

La Rai trasmetterà in diretta dalle 12, anche i funerali che si svolgeranno venerdì 9 luglio nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.

Il feretro di Raffaella Carrà

