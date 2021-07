Lite in un locale, sparati colpi di pistola: 10 giovani feriti

Taranto - È successo nella notte, 4 ragazze e 6 ragazzi portati in ospedale

Potenza – Sparatoria in un discopub nella notte, dieci giovani feriti. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. È successo in provincia di Taranto. Era in corso una serata, quando sarebbe scoppiata una rissa per un litigio tra due ragazzi.

Uno dei due avrebbe impugnato una pistola e iniziato a sparare. Colputi 10 giovani, 4 ragazze e 6 ragazzi, di un’età compresa tra 28 e 28 anni.

Sono stati portati in ospedale, mentre sul posto la polizia per gli accertamenti.

21 luglio, 2021