Litiga con tre giovani e li investe con l’auto, grave 19enne

Pavia - È successo nella notte - In 3 sono finiti sotto l'auto - 30enne in manette

Pavia – Litiga con tre giovani e li investe con l’auto. Grave una diciannovenne, ricoverata in prognosi riservata in ospedale. Fratture per una diciassettenne e codice giallo per un 14enne, il meno grave.

È successo nella notte Pavia. Stando a una prima ricostruzione, un uomo di 30 anni, nordafricano, avrebbe voluto entrare in un locale, ma gli è stato impedito in quanto pare che fosse ubriaco.

Dopo avere discusso coi tre giovani sarebbe salito in macchina, finendo contro i tre, che ha loro volta sono stati schiacciati contro un mezzo in sosta.

Il 30enne ha provato ad andarsene ma è stato fermato, mentre i ragazzi sono stati portati in ospedale.

18 luglio, 2021