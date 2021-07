Ludovico Einaudi al Vulci Acoustic Fest

Spettacolo - L'appuntamento è per domani, 1 agosto, alle 19 al parco naturalistico archeologico di Vulci - Unica data nel Lazio

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Secondo appuntamento, per Vulci Acoustic Fest, organizzato da Ventidieci e Atcl, con il patrocinio del comune di Montalto di Castro, gli appuntamenti musicali nello splendido parco naturalistico archeologico di Vulci a Montalto di Castro in provincia di Viterbo, con una nuova formula, quella dei concerti al tramonto, alle 19.

Domenica 1 agosto, il concerto di Ludovico Einaudi, unica data nel Lazio. Riserve naturali, parchi nazionali, albe, tramonti e cieli stellati. Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura. Ha camminato molto “Seven Days Walking” di Ludovico Einaudi, dalle passeggiate invernali tra le montagne in cui il disco è nato ai tour intorno al mondo del 2019, fino alle geografie umane dei film premi Oscar Nomadland e The Father.

Nell’estate in cui tutto vuole ricominciare, Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare insieme a lui. Concerti immersi nello scenario emozionante di parchi nazionali, come quello di Vulci, riserve naturali, calette, valli, laghi e altipiani incontaminati, raggiungibili solo a piedi, all’alba, al tramonto, sotto cieli stellati. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale. Con Ludovico Einaudi suonano Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello.

“Seven days walking”, sette giorni di cammino nati durante una serie di passeggiate nella neve, in un paesaggio quasi interiore, tra movimento e riflessione, scrive Ludovico Einaudi. I sette giorni sono poi diventati settecento, durante i quali mi sono immerso in altri paesaggi, interiori e non, mentre fuori la natura rifioriva senza il peso della nostra incessante presenza.

In questa estate in cui tutto vuole ricominciare, l’augurio è che ci sia una maggior consapevolezza nella nostra relazione con il mondo vivente che ci ospita. Per questo ho pensato di riportare la mia musica in luoghi naturali, parchi, riserve, valli, laghi e altipiani, raggiungibili solo a piedi, all’alba, al tramonto, sotto cieli stellati.

E’ un invito a camminare insieme, a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale, a camminare stando attenti a non danneggiare il terreno che sostiene i nostri passi.

Staff Vulci acoustic fest

Condividi la notizia:











31 luglio, 2021