Viterbo - Comune - A Valle Faul - L’assessora Allegrini (Lavori pubblici): “Interruzione non in contemporanea su tutti gli impianti ma solo al momento dell’intervento"

Condividi la notizia:











Viterbo – Lunedì ascensori fermi dalle 9 per prove di tenuta. Ne dà notizia l’amministrazione comunale.

L’assessora Allegrini: “L’interruzione non avverrà contemporaneamente su tutti gli impianti – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – ma solo al momento dell’intervento. Si inizierà dall’ascensore che collega il Sacrario a Valle Faul per poi passare agli altri due che collegano valle Faul al colle del Duomo”

Gli ascensori, lunedì 19 luglio, a partire dalle ore 9 fino a metà pomeriggio della stessa giornata, non saranno in funzione. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici e al centro storico Laura Allegrini, che spiega: “Sono previste prove di tenuta strutturali ai tre ascensori.

Una revisione agli impianti che viene effettuata ogni cinque anni e che prevede una serie di controlli a funi, bulloni e a tutti i componenti degli stessi ascensori per accertare l’assenza di qualsiasi difetto. Per consentire tali verifiche gli ascensori saranno fuori servizio per alcune ore. Ma non contemporaneamente – precisa l’assessore Allegrini -. L’interruzione del servizio ci sarà infatti solo durante l’intervento da parte dei tecnici. Si inizierà dall’ascensore che collega piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) a valle Faul, per poi procedere con i due che collegano valle Faul al colle del Duomo”.

Condividi la notizia:











17 luglio, 2021