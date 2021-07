“Mantenere alta l’attenzione e vaccinarsi, soprattutto i più giovani, prima di andare in vacanza”

Covid-19 - Le raccomandazioni dell'assessore regionale Alessio D’Amato

L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato

Roma – “Mantenere alta l’attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento, vaccinarsi, soprattutto la fascia dei più giovani, prima di andare in vacanza.

Oggi raggiungiamo 5,9 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, un adulto su due ha completato il percorso vaccinale.

Asl Roma 3 e Sant’Egidio hanno aperto un hub vaccinale a Ostia in via Baffigo, per soggetti fragili, tossicodipendenti, senza fissa dimora, stranieri in attesa di autorizzazione e clochard e persone che fanno capo a Centri Sociali di Idroscalo, Infernetto e Acilia. Le prossime vaccinazioni saranno effettuate lunedì 12 e lunedì 19 luglio.

Asl Roma 2: Campagna vaccinale dedicata a persone non assistite (stp/sfd). Prossimo appuntamento giovedì 15 luglio, 14-18 al sito vaccinale di Via La Spezia 30.

Operazione Delta, vaccino itinerante. Programma in corso di aggiornamento. Asl Latina, vaccinazione dalle 8,30 alle 16 nei giorni: oggi 11 luglio, Gaeta – 12 e 13 luglio, Formia – 14 e 15 luglio, Spigno Saturnia – 16 e 17 luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 Luglio, Fondi. Asl Rieti vaccinazione dalle 17 alle 22 nei giorni: 12 luglio, Castel Sant’Angelo – 14 luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 Agosto, Rieti. Asl Viterbo: 10 luglio Vallerano.

Asl Roma 4: oggi 11 luglio Riano, Ladispoli e Marina Di San Nicola – 12 luglio Capena, Castelnuovo e Santa Marinella – 13 luglio Campagnano E Santa Severa – 14 luglio Formello E Tolfa – 15 luglio Sacrofano e Allumiere – 16 luglio Civitavecchia, Mazzano e Magliano – 17 luglio Canale M., Manziana.

Asl Roma 6: oggi 11 luglio Cas Anzio – 18 luglio Cas Pomezia – 25 luglio Cas Rocca di Papa. Asl Roma 5: Al via campagna Camper itinerante combinata anti Covid 19 e screening colon retto. Due Camper si recheranno sul territorio della Asl Roma 5 per somministrare il vaccino Janssen dal 6 luglio scorso e a partire dal 12 nei due camper sarà possibile effettuare anche lo screening del colon retto.

Programma Camper 1: 12 luglio Riofreddo Camerata Nuova – 13 luglio Cave, Gallicano – 14 luglio Ciciliano, Sambuci – 15 luglio Capranica, Castel San Pietro – 16 luglio San Vito Romano, Pisoniano – 17 luglio Vicovaro, Rocca Santo Stefano – 19 luglio Poli, Casape, San Gregorio – 20 luglio Castel Madama.

Programma Camper 2: 12 luglio Roccagiovine, Mandela – 13 luglio Arsoli, Cervara – 14 luglio Sant’Angelo Romano, Montecelio – 15 luglio Vallinfreda, Vivaro Romano – 16 luglio Canterano, Rocca Canterano – 17 luglio Bellegra, Roiate – 19 luglio Agosta, Marano Equo – 20 luglio Fonte Nuova”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della regione Lazio, Alessio D’Amato.

11 luglio, 2021