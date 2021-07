Sport - L'atleta ha consluso la gara, posizionandosi al quinto posto nella categoria Bikini over 40

Condividi la notizia:











Viterbo – Manuela Forte ai Mondiali Wabba di Perugia.

Viterbo – Manuela Forte con Daniele Biagioni e Milena Marchini

Soddisfazione e sorrisi per una domenica di sport.

Manuela Forte, che da die anni si allena col team Biagioni, ha partecipato domenica scorsa ai Mondiali Wabba a Perugia.

L’atleta ha consluso la gara, posizionandosi al quinto posto nella categoria Bikini over 40.

“Una grossa emozione per noi e per lei – commentano Milena Marchini e Daniele Biagioni del team Biagioni -. Allenare, sostenere e vedere coronata la fiducia che gli atleti ripongono in noi, ci motiva sempre di più. Quello che abbiamo costruito non è semplicemente un lavoro”.

Condividi la notizia:











13 luglio, 2021