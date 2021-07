Marcianò, Luciani e Tonetto al Monterosi Tuscia Fc

Sport - Calcio - Sono stati acquisiti a titolo temporaneo dal Frosinone

Monterosi – Riceviamo e pubblichiamo – Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone le prestazioni sportive dei calciatori Giuseppe Marcianò, portiere classe 2000, di Pierluca Luciani, attaccante del 2002 e di Mattia Tonetto, classe 2001, quinto.

Mancano poco meno di due giorni al raduno del Monterosi Tuscia Fc, “Lega Pro Edition”. La squadra di mister D’Antoni si riunirà al “Marcello Martoni” di Monterosi mercoledì 21 luglio per iniziare questa nuova avventura tra i professionisti.

Prima parte del ritiro in sede dal 21 al 31 luglio, poi il team del presidente Capponi si trasferirà a Cascia fino al 13 agosto per poi disputare la gara di Coppa Italia prevista per il 14 agosto.

Monterosi Tuscia Fc

19 luglio, 2021