Marco Bellocchio Palma d’oro alla carriera, il sindaco di Barbarano: “Ora cittadinanza onoraria”

Festival di Cannes - Il primo cittadino commenta l'onorificenza al regista che vive nel borgo della Tuscia: "Le sue tracce d'arte rimangano indelebili nella storia del nostro paese"

Barbarano Romano – Festival di Cannes, Palma d’oro alla carriera al regista Marco Bellocchio. Il premio onorario, che era già stato preannunciato, è stato consegnato da Paolo Sorrentino: “L’autorevolezza, il candore, l’umorismo, la vitalità, la curiosità, l’inquietudine rendono grande il suo cinema”.

Per Bellocchio, visibilmente emozionato, una standing ovation al Festival di Cannes. “Non ho più nulla da dire e da aggiungere”, ha affermato ricevendo il premio. Poi la dedica ai figli Pier Giorgio ed Elena, al produttore Simone, “quasi un figlio adottivo”, e al “grande Michel Piccoli”.

Palma d’oro alla carriera anche all’attrice Jodie Foster.

Già regista del Traditore, Bellocchio a Cannes ha presentato il film Marx può aspettare, che racconta il dramma del suicidio del fratello gemello.

Nato 82 anni fa in val Trebbia (Emilia-Romagna), a Bobbio (Piacenza) per la precisione, da tempo Bellocchio ha una casa a Barbarano Romano dove vive per gran parte dell’anno e dove a maggio dello scorso anno ha festeggiato il trionfo del Traditore ai David di Donatello.

Rinaldo Marchesi, sindaco di Barbarano, commenta la Palma d’oro alla carriera. “È con enorme soddisfazione che accogliamo questo importante riconoscimento al nostro concittadino e valuteremo, ove prestasse il suo consenso, a promuovere la cittadinanza onoraria affinché le sue tracce d’arte rimangano indelebili nella storia del nostro paese. Grazie Marco Bellocchio, la comunità di Barbarano Romano ti ringrazia esprimendo ampia soddisfazione”.

19 luglio, 2021