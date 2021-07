“Masse di San Sisto, la regione ha scritto per far demolire le opere abusive”

Viterbo - L'assessore Ubertini dopo la lettera dell'ispettorato di vigilanza sui manufatti non a norma

Viterbo – Masse di San Sisto, Ubertini: “La regione ha scritto per far demolire le opere abusive”.

Claudio Ubertini

La vicenda parte nel 2006. “Sono state fatte – spiega l’assessore al Termalismo Claudio Ubertini – delle ordinanze dal comune, non ottemperate e si arriva sempre alla fine, sperando che imprenditori o proprietari facciano da soli. Così non è stato e, forse su sollecitazione dei vicini, l’ispettorato di vigilanza e controllo della Regione ha chiesto la rimozione di questi manufatti abusivi”.

Il sindaco Giovanni Arena interviene su un altro aspetto, quello del progetto termale nella zona a sud di Viterbo: “La concessione è di Belli – dice il primo cittadino – e si parla di 15 litri al secondo. C’era un progetto, approvato dal consiglio comunale nel 2016, per cui dovevano costruire 80mila metri cubi, che è poi è sfumato, col vincolo che ha messo la Sovrintendenza sui 1600 ettari che partono da lì fino a Castel d’Asso. Belli stesso lo ha ritirato, riproponendo una situazione di basso impatto ambientale, molto spartana.

Questa pratica, che è già all’ordine del giorno, deve andare in consiglio comunale e quindi queste nuove strutture, che non hanno a che vedere nulla col vecchio progetto e in linea con la delibera, dovrebbero essere autorizzate”.

26 luglio, 2021