Mattarella: “Grazie per averci fatto vincere tutti, avete reso onore allo sport”

Euro2020 - Il presidente della Repubblica al Quirinale accoglie la nazionale - Il capitano Chiellini: "Trofeo dedicato al capo dello stato, a tutti gli italiani e a Davide Astori"

Roma – La nazionale italiana al Quirinale per festeggiare assieme al capo dello stato Sergio Mattarella la vittoria del campionato europeo di calcio 2020.

Una vittoria arrivata domenica sera a Londra, nello stadio di Wembley, contro l’Inghilterra, che i ragazzi del ct Roberto Mancini hanno sconfitto ai rigori.

“Vogliamo dedicare questa vittoria al capo dello stato, ai milioni di italiani nel mondo e ai Davide Astori che avremmo voluto qui con noi, ma che è sempre presente nei nostri pensieri – ha esordito il capitano della nazionale Giorgio Chiellini -. È la vittoria di un gruppo che attraverso il gioco di squadra ha ottenuto prestigioso risultato. Siamo qui non solo per aver segnato un rigore in più, ma perché abbiamo tirato quel rigore nel segno dell’amicizia”.

“Oggi è il giorno degli applausi e dei ringraziamenti – ha esordito il presidente della repubblica Sergio Mattarella -, complimenti a tutti. Abbiamo festeggiato e gioito ieri sera. Avete meritato di vincere con due pesanti handicap: giocare a casa degli avversari, con quel pesante tifo, e con un gol a freddo, che avrebbe messo chiunque in ginocchio. Siete stati accompagnati nelle sette partite dall’affetto degli italiani, li avete ricambiati rendendo onore allo sport“.

“Prima della partita guardavo il riscaldamento. Grazie a tutti i tecnici e i preparatori – ha proseguito Mattarella, ricordando il premio come miglior giocatore del torneo vinto da Donnarumma -, complimenti al nostro portiere. Quella seconda parata ha reso felici milioni di persone e non solo in Italia”.

26 gli azzurri campioni d’Europa che sono saliti al Colle. Con loro anche il tennista Matteo Berrettini che ieri ha perso la finale a Wimbledon. “Spero di poter tornare qui tra qualche tempo e festeggiare con voi un trofeo ancora più importante – ha sottolineato dal palco -, e rendere voi ancora più orgogliosi”.

“Grazie per aver organizzato questa meravigliosa iniziativa – ha dichiarato presidente del Coni, Giovanni Malagò -, per pensare ai protagonisti dello sport, per render loro il giusto omaggio. Sia in caso di una vittoria che di una sconfitta. Si è creata un’atmosfera nazionale di vicinanza allo sport”.

“Grazie ai ragazzi e al loro tecnico Roberto Mancini. Grazie a Matteo Berrettini. Anche per il loro atteggiamento nei confronti del pubblico e degli avversari. Ieri giornata memorabile per lo sport italiano, che oggi come non mai è forte e apprezzato nel mondo” ha proseguito.

“È un onore essere qui – ha sottolineato Gabriele Gravina, presidente Figc, ringraziando il capo dello stato per la sensibilità mostrata -, Questa nazionale è l’Italia intera. Appassionata, unita. Con grande potenziale. Gli Azzurri sono il simbolo di un paese ferito, ma caratterizzato da grande voglia di ripresa. Il Covid ci ha messo alla prova, ma siamo stati in grado di intraprendere strada di rinascita. Così come la nazionale, che si è risollevata anche grazie all’ottima guida del ct Mancini. Dalla mancata qualificazione al mondiale, ora siamo sul tetto d’Europa. Siamo la grande bellezza, oggi grazie agli Azzurri siamo più felici e orgogliosi di essere italiani”.

“Il capo dello stato è stato il nostro primo tifoso – ha preso parola il commissario tecnico della nazionale -, abbiamo scritto una delle più belle pagine della storia del calcio. Quando si crede a ciò che si fa, le vittorie arrivano”.

12 luglio, 2021