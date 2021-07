Sport - Pallavolo - Dopo essere stato protagonista nelle ultime tre stagioni nella serie cadetta in piazze importanti come Civita Castellana, Foligno e Genova, il ventiduenne schiacciatore viterbese farà di nuovo parte del roster bianco azzurro

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Mattia Della Rosa torna a vestire la maglia della Maury’s Com Cavi Tuscania.

Dopo essere stato protagonista nelle ultime tre stagioni nella serie cadetta in piazze importanti come Civita Castellana, Foligno e Genova, il ventiduenne schiacciatore viterbese farà di nuovo parte del roster tuscanese.

Alto 192 cm., Mattia è cresciuto nelle giovanili del Tuscania e ha esordito giovanissimo in A2 nella stagione 2017/2018 con la maglia bianco azzurra.

“Ho deciso di tornare a Tuscania – dice il giocatore – perché so bene quanto questa piazza sia ambiziosa ed è stimolante lavorare per cercare di riportare la società e i tifosi che mi hanno visto crescere sui palcoscenici che gli competono. Ho avuto l’occasione di scambiare qualche battuta con coach Passaro e ho notato con piacere la sua determinazione e la sua passione per il lavoro. Non posso chiedere di meglio in questa fase della mia carriera.

Penso al campionato di A3 e guardando i roster che stanno allestendo le altre squadre si prospetta un campionato veramente competitivo, perciò mi aspetto una stagione da vivere sempre a tutta. Personalmente desidero lavorare, lavorare e lavorare

Per quanto riguarda me e gli studi sto preparando la tesi per la laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Invece, nei momenti liberi cerco sempre di ‘evadere’ un po’, andando alla ricerca di qualche bel posto da visitare”.

CARRIERA

2020/2021 B Cus Genova Volley

2019/2020 B Intervolley Foligno

2018/2019 B Ceramica Scarabeo Civita Castellana

2017/2018 A2 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2016/2017 Giovanili Tuscania Volley

Giancarlo Guerra

7 luglio, 2021