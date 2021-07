Viterbo - Comune - Dopo la notizia dell'inchiesta a Udine sulla società che gestisce il servizio

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Mense scolastiche venerdì in quarta commissione.

Dopo la notizia degli arresti che hanno coinvolto la società che gestisce il servizio a Viterbo, per vicende che non riguardano la Tuscia ma Udine, dopodomani i consiglieri si riuniscono per fare il punto della situazione.

L’aveva chiesto Gianmaria Santucci (Fondazione), è stato ribadito ieri in consiglio comunale.

“Giusto che si faccia il punto – ha detto l’assessore Elpidio Micci (Scuola) – dal canto mio, devo dire che il servizio è efficiente, con la società che si occupa di verificare la qualità ho effettuato sopralluoghi.

C’erano stati segnalati cibi non caldi, gli uffici hanno risolto. Oltre a questo non c’è stato altro che ci ha fatto preoccupare”.

Condividi la notizia:











21 luglio, 2021