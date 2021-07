Cronaca - Il sindaco Giovanni Arena, dopo l'inchiesta dei Nas che ha coinvolto la società Ep spa, che gestisce la refezione anche a Viterbo: "L'appalto che era stato aggiudicato per il triennio 2018/2021 è stato prorogato di un altro anno"

Viterbo – (f.b.) – “Mense, a Viterbo il servizio piace e funziona”. Parola del sindaco Giovanni Arena.

Porzioni misere e corpi estranei nei piatti. E’ per questo che la società Ep spa, che si occupa del servizio di refezione scolastica in molte città italiane, tra cui anche Viterbo, è finita sotto la lente dei carabinieri del Nas. Ma l’indagine, partita dalla procura di Udine, riguarda diversi comuni del Friuli e del Veneto e non, dunque, la Tuscia.

Giovanni Arena

“Qui il servizio funziona alla perfezione – chiarisce il sindaco Giovanni Arena – tanto che l’appalto che era stato aggiudicato per il triennio 2018/2021 è stato prorogato di un altro anno, con l’assenso di tutte le realtà coinvolte, tra cui una rappresentanza di genitori, che periodicamente effettua controlli sul cibo da un punto di vista della qualità, della quantità e della condizione in cui viene servito ai bambini”.

L’inchiesta ha fatto finire ai domiciliari i vertici della Ep spa e interessa diversi comuni del nord Italia: Udine, Varmo, Trivignano Udinese, Tarcento, Arta Terme, Rive d’Arcano (Ud), Vito d’Asio (Pn), Cimadolmo, San Polo di Piave e Motta di Livenza (Tv). Indagata anche l’assessora leghista del comune di Udine Elisa Battaglia.

A Viterbo, quindi, non è emersa nessuna criticità. Anche se per qualcuno sarebbe meglio confrontarsi e approfondire. Il consigliere comunale di Fondazione Gianmaria Santucci, appena appresa la notizia, ha inviato una lettera ufficiale al presidente del consiglio Stefano Evangelista per chiedere la convocazione urgente della commissione al fine di verificare lo stato del servizio e il gradimento.

Il sindaco Arena, dal canto suo, è convinto che non ci sia nulla da controllare e che tutto vada nel migliore dei modi. “Mi sono subito informato con il dirigente di settore – spiega – e mi ha confermato che a Viterbo non ci sono problemi con le mense e che mai nessuno si è lamentato. L’inchiesta è emersa tra sabato e domenica quindi per ora l’ho sentito soltanto informalmente, ma domani (oggi ndr) chiederò un incontro ufficiale anche con l’assessore competente e se serve ci riuniremo”.

19 luglio, 2021