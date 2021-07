“Merlani è l’uomo giusto per la nuova camera di commercio”

Economia - Il commento del presidente di Unindustria Viterbo, Sergio Saggini, dopo l'elezione dell'imprenditore alla guida dell'ente

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Congratulazioni a Domenico Merlani, eletto alla guida della Camera di commercio di Rieti – Viterbo. Il neopresidente sarà sicuramente in grado di fornire progettualità e proposte per lo sviluppo del nord del Lazio, con l’impegno e la competenza che sempre lo hanno contraddistinto” dichiara Sergio Saggini, presidente Unindustria Viterbo.

“Domenico Merlani, oltre ad essere un imprenditore molto apprezzato, conosce benissimo sia il nostro territorio che il mondo associativo, avendo ricoperto in passato cariche importanti ed essendo stato uno degli artefici della nascita di Unindustria. Sa quali sono le esigenze del mondo produttivo e delle imprese, che ha dimostrato di sapere ascoltare quando ha guidato la Camera di commercio di Viterbo, prima come presidente e poi da commissario straordinario, portandola all’unificazione di oggi. Il neopresidente ha tutte le caratteristiche per valorizzare al meglio le nostre potenzialità: a lui i migliori auguri di buon lavoro”.

Unindustria Viterbo

Condividi la notizia:











27 luglio, 2021