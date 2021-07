Mezzo pesante in avaria, Grande raccordo anulare chiuso all’altezza della Cassia

Roma - Disagi in carreggiata esterna

Roma – Mezzo pesante in avaria, chiusa temporaneamente la carreggiata esterna del Grande raccordo anulare nei pressi dell’uscita Cassia. Lo spiegano dall’Anas.

“A causa di un mezzo pesante in avaria, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare – fanno sapere dall’Anas – all’altezza del chilometro 12,200 nei pressi dell’uscita Cassia.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, si è intraversato ed ha occupato parte della sede stradale all’interno della galleria Cassia.

Il traffico viene temporaneamente deviato nell’uscita Cassia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”.

5 luglio, 2021