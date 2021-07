Microcredito d’Impresa cerca personale

Viterbo - Scopri i requisiti richiesti e come proporre la tua candidatura

Viterbo – sponsorizzato – Microcredito di Impresa, unico operatore diretto di microcredito del Lazio iscritto nel registro della Banca d’Italia, leader del settore dell’accesso al credito per start up e pmi, è alla ricerca di un impiegato amministrativo senior.

La risorsa farà riferimento al direttore finanziario e si occuperà di contabilità in generale, amministrazione, fino alla redazione del bilancio con l’ausilio dello studio del fiscalista.

Questi i requisiti richiesti: necessaria esperienza pregressa in compiti amministrativi, maturata preferibilmente presso aziende finanziarie o studi professionali, buona conoscenza delle scritture contabili e degli strumenti informatici. Fattore agevolativo sarà la conoscenza del gestionale MAGO. Completano il profilo ottime doti comunicative, relazionali e capacità di problem solving.

Inserimento in organico previsto per settembre 2021. Tipologia di contratto: a tempo indeterminato, CCNL applicato settore commercio. Inquadramento da definire in base all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro: Viterbo e/o home working. Per candidature inviare CV a aveltroni@hotmail.com, info@micredimp.it

13 luglio, 2021