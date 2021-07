“Migliaia di persone tornano a lavorare, con le nostre crociere verranno generati milioni di euro”

Civitavecchia - Il direttore generale di Costa crociere Mario Zanetti all'inaugurazione della Costa Firenze, quarta nave del gruppo che diventa operativa nel 2021

di Samuele Sansonetti

Costa Firenze

Civitavecchia – Una lunghezza di 324 metri, pari all’incirca a tre campi da calcio. Quindici ponti, 2136 cabine, 13 ristoranti e 8 bar. Una linea moderna ma con una serie di richiami al Rinascimento fiorentino. Sono alcuni dei dettagli della nuova Costa Firenze, ultima nave della flotta di Costa crociere inaugurata ieri al porto di Civitavecchia.

Entrata in servizio domenica da Savona, è la la quarta nave di Costa crociere a tornare operativa nel 2021 dopo Costa Smeralda, Costa Luminosa e Costa Deliziosa. Farà scalo a Civitavecchia tutti i lunedì fino a novembre, per poi rientrare in servizio a primavera 2022.

Costa Firenze

Presente all’evento, al terminal Amerigo Vespucci, il direttore generale di Costa crociere Mario Zanetti.

“Quello di Civitavecchia, per Costa crociere, è uno dei porti più importanti in Europa – ha spiegato Zanetti –. Durante la pandemia ha ospitato molte navi in attesa di ripartire, compresa la Costa Firenze. Tornare operativi, portare ospiti e imbarcarne altri qui è un piacere. La nave è ispirata a un periodo unico che ha vissuto l’Italia ed è il simbolo di una ripartenza che vuole diventare una sorta di Rinascimento. Grazie alle quattro navi operative migliaia di persone tornano a lavorare e verranno generati milioni di euro“.

Il direttore generale di Costa crociere Mario Zanetti

All’itinerario tutto Italiano della prima crociera (Civitavecchia, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari e Savona, con soste in porto di oltre dieci ore), ne seguiranno altri di carattere europeo: da fine luglio a fine agosto è prevista una tappa a Malta e dal 12 settembre la nave toccherà anche la Francia e la Spagna con rotta verso Ibiza, Barcellona e Marsiglia. In inverno, inoltre, le crociere della Costa Firenze usciranno dall’Europa per far rotta verso gli Emirati Arabi, l’Oman e il Qatar.

“Stiamo vivendo una ripresa vera e c’è sia fiducia che speranza – ha proseguito il sindaco Ernesto Tedesco –. Civitavecchia è orgogliosa di accogliere le navi di Costa crociere, con la speranza che i numeri del turismo toccati in passato possano raddoppiarsi. Usciremo da questo periodo anche grazie al lavoro delle aziende“.

L’inaugurazione della Costa Firenze

Presenti alla cerimonia d’inaugurazione, tra gli altri, la deputata Renata Polverini, l’assessora regionale al Turismo Valentina Corrado, il comandante della Costa Firenze Socratis Clavos e l’assessora comunale con delega al Turismo Emanuela Di Paola.

Nel corso della mattinata la compagnia ha presentato il Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo: un decalogo che riassume l’impegno di Costa crociere verso le comunità locali, inteso come un patto di collaborazione per la crescita sostenibile dei territori. Con la presentazione del Manifesto, Costa crociere avvierà un processo di condivisione con le istituzioni, le associazioni e gli stakeholder per sviluppare un dialogo e una collaborazione che seguano i principi del Manifesto, a partire proprio dall’itinerario di Costa Firenze.

Samuele Sansonetti

6 luglio, 2021