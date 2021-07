Il ministro Bianchi: “A scuola in presenza, senza se e senza ma”

Coronavirus - L'appello ai docenti ancora non vaccinati: "Maggiore senso di comunità, per evitare il rischio di una nuova ondata"

Patrizio Bianchi

Bergamo – “Lavoriamo per la scuola in presenza, senza se e senza ma”. A dirlo, in vista dell’anno scolastico che si aprirà a settembre, è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Bergamo, visitando il campus Steam dell’istituto Natta.

Il ministro ha incontrato i ragazzi che partecipano alla scuola estiva, sottolineando come scegliere di andare a scuola d’estate “rappresenta la voglia di stare in comunità”.

Non è mancato un appello “al senso di solidarietà e di comunità” rivolto i docenti che non si sono ancora vaccinati. “Oggi non c’è un obbligo di vaccinazione, ma ricordo a tutti che l’articolo 2 della costituzione riconosce i diritti individuali come l’inderogabile necessità e dovere della solidarietà. Questo deve spingerci tutti ad avere un maggiore senso di comunità, per evitare il rischio di una nuova ondata”.

5 luglio, 2021