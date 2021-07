Formia - Un 50enne è stato denunciato per adescamento di minori e ha ricevuto un foglio di via che gli vieta di recarsi nella località balneare laziale per i prossimi tre anni

Formia – Molesta 3 bimbe in spiaggia, la polizia lo salva dal linciaggio dei bagnanti.

Un uomo di 50 anni è stato denunciato per aver adescato e molestato tre bambine sulla spiaggia di Formia. Due di loro hanno 12 anni, l’altra 9.

L’uomo si è presentato ai genitori delle bimbe e ha iniziato a giocare con loro. Avrebbe poi chiesto a una delle bambine di salire sul suo materassino, ma è intervenuta la madre che ha allontanato l’uomo.

Dopo qualche ora poi l’uomo avrebbe invitato la piccola di 9 anni a seguirlo fino al suo ombrellone, chiedendole di distendersi al suo fianco e avrebbe iniziato ad accarezzarla. I genitori delle ragazze si sono scagliati subito contro il 50enne, che ha dichiarato di non avere cattive intenzioni. È stato circondato da altri bagnanti e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia.

L’uomo è stato denunciato per adescamento di minori e ha ricevuto un foglio di via che gli vieta di recarsi a Formia per i prossimi tre anni.

Stando a quanto riferito dal Messaggero, l’uomo si era già reso protagonista di episodi simili in passato.

27 luglio, 2021