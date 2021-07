Montalto di Castro - Tornano anche quest'anno gli incontri con le presentazioni di libri

Condividi la notizia:











Il centro storico di Montalto di Castro

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – “Montalto legge”: a luglio e agosto appuntamento con il libro.

Tornano anche quest’anno per i mesi di luglio e agosto gli incontri con le presentazioni di libri per condividere non solo il piacere della lettura ma soprattutto conoscere e approfondire tematiche diverse ascoltando direttamente i loro autori.

Giovedì 22 luglio alle 19 a Pescia Romana nel giardino a piazza Borgo Vecchio, monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e Luigi Manconi, sociologo e militante politico, ci parleranno del loro ultimo libro “Il senso della vita – Conversazioni tra un religioso e un pococredente”, edito da Einaudi.

Sabato 24 luglio alle 19 nella suggestiva terrazza di piazza Giacomo Matteotti la giornalista del Foglio Giulia Pompili presenta il suo ultimo lavoro edito da Mondadori “Sotto lo stesso cielo – Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l’Asia”.

Giovedì 29 luglio alle 19 sul lungomare Harmine, all’incrocio con via del Palombaro, “Non c’è tempo per essere tristi” di Licia Fertz ed Emanuele Elo Usai, edito da Deagostini.

Per i più giovani due gli appuntamenti con storie e avventure a loro dedicate.

Giovedì 5 agosto alle 19 sul lungomare Harmine, all’incrocio con via del Palombaro, il giornalista Maurizio Crema presenta “Naviganti di frodo” edito da Risfoglia.

Giovedì 26 agosto alle 21 al Centro servizi di via Tevere a Montalto Marina, Marzia Viola presenta “Il viaggio intergalattico di Filù Filù” edito da Arbatros.

Comune di Montalto di Castro

Condividi la notizia:











20 luglio, 2021