Turismo - Riconosciuto il valore rispettivamente dell'impianto termale e dei cicli pittorici trecenteschi - La sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: “Una giornata storica per l'Italia”

Condividi la notizia:











Padova – Montecatini Terme e Padova sono patrimonio dell’umanità Unesco.

Altri due siti italiani faranno parte della lista dei patrimoni dell’umanità. A renderlo noto èla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, che ha preso parte alla sessione del Comitato del patrimonio mondiale riunito a Fuzhou, in Cina.

Riconosciuto il valore delciclo pittoricodel trecento di Padova.La ‘Padova Urbs Picta’ comprende il ciclo pittorico trecentesco incluso in otto edifici storici della città, tra i quali la cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto, e gli affreschi del palazzo della Ragione. Opere, tra le altre, di Giotto, Giusto de’ Menabuoi, Jacopo Avanzo, Altichieri da Zevio e Jacopo da Verona.

Montecatini Terme

Montecatini Terme è stata inserita in un progetto che riconosce il valore di 8 grandi città termali europee dal punto di vista non solo artistico, ma anche culturale e filosofico. Insieme a Montecatini Terme, anche Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden bei Wien,B ath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Spa e Vichy.

“Oggi è una giornata storica per l’Italia: Montecatini Terme è iscritto nella lista del patrimonio Unesco – ha detto la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni -. Montecatini Terme-, che rientra in una candidatura transnazionale “The Great Spas of Europe” assieme ad altri 7 stati, è l’esempio di sistema termale italiano unico, da tutelare e valorizzare. Il riconoscimento è il risultato di un impegnativo percorso compiuto dal ministero della Cultura e dal comune. Incassiamo un altro sì, anche Padova è patrimonio Unesco”.

Condividi la notizia:











24 luglio, 2021