Roma - Aveva 78 anni - L'annuncio del regista e coreografo Sergio Japino: "Il suo straordinario talento risplenderà per sempre"

Raffaella Carrà

Roma – Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Raffaella Carrà. Aveva 78 anni.

A dare l’annuncio della sua scomparsa Sergio Japino, regista, coreografo e compagno di una vita. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

La showgirl dall’iconico caschetto biondo si è spenta questo pomeriggio alle 16,20 dopo una lunga malattia.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, cominciò la sua carriera molto presto, agli inizi degli anni cinquanta, partecipando come attrice bambina, a otto anni, al film di Mario Bonnard, Tormento del passato. Nel 1963, tra gli altri, partecipò alla pellicola I compagni di Mario Monicelli e al film hollywoodiano Il colonnello Von Ryan di Mark Robson, dove ebbe come partner Frank Sinatra.

Ma è negli anni ’70 che per lei arrivò anche il successo televisivo, grazie allo spettacolo Io, Agata e tu, in cui Carrà lanciava un nuovo stile di showgirl, scattante e moderna. Nell’autunno dello stesso anno fu al fianco di Corrado in Canzonissima, dove diede scandalo per l’ombelico scoperto mostrato nella sigla d’apertura Ma che musica maestro!, che raggiunse le vette delle classifiche, vendendo 200.000 copie.

Nel 1971 fu di nuovo a Canzonissima, dove vide entrare in classifica tre singoli: la sigla Chissà se va, Maga Maghella e il celebre Tuca tuca, con annesso balletto. Tra il 1975 e il 1980 si fece conoscere in Spagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra, Grecia e in particolare nei paesi dell’America Latina, divenendo un vero e proprio fenomeno di esportazione della musica italiana nel mondo. Uno dei successi più clamorosi fu il brano A far l’amore comincia tu.

Da quel momento la Carrà è inarrestabile. Tra i suoi programmi televisivi più fortunati, Carramba! che sorpresa.

5 luglio, 2021