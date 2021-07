Morte Gaia e Camilla, 5 anni e 4 mesi in appello a Pietro Genovese

Roma - Le due sedicenni sono state investite e uccise a Corso Francia la notte del 21 dicembre 2019

Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann

Roma – Morte di Gaia e Camilla, 5 anni e 4 mesi in appello a Pietro Genovese.

Il 20enne romano, che investì e uccise le due sedicenni la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia, ha concordato in appello una condanna a 5 anni e 4 mesi, come riferisce l’Ansa. I giudici della corte d’Assise di appello di Roma hanno anche stabilito l’obbligo di dimora e la permanenza domiciliare dalle 22 alle 7 per Genovese. Nei suoi confronti l’accusa è di omicidio stradale plurimo.

In primo grado, nel dicembre scorso, l’imputato era stato condannato ad 8 anni al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. Ratificato l’accordo tra difesa e procura generale, la condanna per il 20enne diventa così definitiva.

8 luglio, 2021