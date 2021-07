Morto a 46 anni il batterista e fondatore degli Slipknot

Musica - A dare la notizia della scomparsa di Joey Jordison la sua famiglia: “Se ne è andato serenamente nel sonno"

Des Moines – È morto a 46 anni Joey Jordison, batterista e fondatore della band heavy metal statunitense Slipknot, diventata famosa tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

Joey Jordison

Jordison aveva formato gli Slipknot nel 1995 assieme al percussionista Shawn Cruhan e al bassista Paul Gray, e aveva fatto parte della band fino al 2013; in seguito aveva detto di soffrire di mielite trasversa, una malattia neurologica spesso associata alla sclerosi multipla.

Non è stata ancora resa nota la causa del decesso, ma la famiglia che ha dato l’annuncio ha sottolineato come se ne sia andato “serenamente nel sonno”. “La sua morte ci lascia un vuoto nel cuore e un dolore indicibile”, scrive la famiglia, come riferisce Rolling Stones. “Chi gli è stato vicino ne conosceva l’intelligenza acuta, la personalità dolce, il gran cuore, l’amore per la famiglia e la musica. Chiediamo agli amici, ai fan e ai media di rispettare il nostro desiderio di privacy in questo momento difficile”.

28 luglio, 2021