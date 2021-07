Viterbo - Ieri l'autopsia e la camera ardente al cimitero di San Lazzaro

Viterbo – Morto improvvisamente a 43 anni, oggi l’addio ad Alessandro Arriga.

Alessandro Arriga

L’ultimo saluto ad Alessandro Arriga, il 43enne scomparso improvvisamente lo scorso fine settimana a Viterbo, si terrà alle 11 di questa mattina con rito civile al cimitero di San Lazzaro.

Ieri è stata svolta l’autopsia per capire le cause della morte, su cui stanno facendo chiarezza anche gli agenti della polizia di stato. Poi il nulla osta per la cerimonia funebre. Alle 15 è stata aperta la camera ardente, sempre al cimitero di Viterbo, chiusa alle 17.

Arriga lascia, tra gli altri, due figli piccoli.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook a poche ore dalla notizia: descrivevano il 43enne come una persona adorabile e dall’animo buono.

14 luglio, 2021