Siena - Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell'incidente

Condividi la notizia:











Carabinieri e 118

Siena – Muore a 16 anni investita da un’amica minorenne senza patente.

Nella notte tra giovedì e venerdì a Siena una ragazza di 16 anni è stata investita da un’amica mentre stava facendo manovra. Stando a quanto riferisce il Corriere fiorentino, alla guida della macchina ci sarebbe stata un’amica non ancora diciottenne.

Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell’incidente.

La ragazza è stata ricoverata all’ospedale di Siena in condizioni gravissime. È stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico, per poi essere ricoverata in rianimazione, dove poi è morta.

Condividi la notizia:











24 luglio, 2021