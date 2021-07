“Nasce Squadra civica per vincere le prossime elezioni comunali”

Viterbo - Chiara Frontini e Più partite Iva stringono alleanza in vista delle amministrative del 2023 - Al Poggino la conferenza stampa di presentazione

di Daniele Camilli

Viterbo – Viterbo 2020 oltre Viterbo 2020. “Nasce Squadra civica e i primi alleati sono Più partite Iva unite. Il tutto, per vincere le prossime elezioni comunali della città dei papi”. Chiara Frontini ha presentato così il primo nucleo della nuova formazione civica. Lei è la capogruppo di Viterbo 2020 in consiglio comunale. Con lei il coordinatore provinciale del movimento delle partite Iva, Pietro Porri. Assieme a loro il presidente di Confimprese Viterbo, Gianfranco Piazzolla, e le consigliere comunali Patrizia Notaristefano e Letizia Chiatti, entrambe del gruppo Frontini.

“Noi siamo quelli che lavorano alla luce del sole – ha detto Frontini -, quelli che si confrontano sui temi senza fare accordi sotto banco”. La conferenza stampa di presentazione, al Poggino. In fondo alla son industriale, sul ciglio della strada. “Abbiamo scelto il Poggino – ha sottolineato la capogruppo di Viterbo 2020 -, perché è uno dei cuori produttivi della città. Una zona che ospita eccellenze, costantemente dimenticata dall’amministrazione e lasciata nell’incuria”. E sull’alleanza con le partite Iva aggiunge: “Noi ci alleiamo con i cittadini, le imprese, i professionisti e con cui, come Maria Rita De Alexandris, non poteva esprimersi all’interno del proprio partito di provenienza”, ossia Forza civica di Giacomo Barelli, ex Viva Viterbo. “E’ tempo di cambiamenti – ha poi commentato la consigliera -, e il cambiamento dipende da ognuno di noi”.

Ad intervenire anche Pietro Porri. “Ci piace l’aria di libertà politica che si respira nel movimento di Frontini – ha evidenziato il coordinatore provinciale di Più partite Iva unite -, e questo ci fa lavorare in maniera serena. Per questo motivo, e seguendo anche le indicazioni del nostro movimento a livello nazionale, abbiamo deciso di dare il nostro sostegno e il nostro contributo a Chiara Frontini. Perché è un movimento libero che si impegna nell’interesse e al servizio del territorio”.

A conclusione della conferenza, e prima della presentazione delle t-shirt che accompagneranno la nuova alleanza, l’intervento di Gianfranco Piazzolla. “Stiamo combattendo da anni la crisi del territorio – ha ribadito più volte il presidente di Confimprese Viterbo -. Il Covid ha peggiorato le cose mettendo in ginocchio le imprese. La vera preoccupazione è quello che succederà da qui a due anni, quando le attività inizieranno a pagare i mutui e arriveranno imposte e cartelle esattoriali da fronteggiare. Serve infine un impegno maggiore da parte dell’amministrazione comunale. Da parte nostra, disponibili al confronto e a presentare idee”.

26 luglio, 2021