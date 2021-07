Una navetta dal Sacrario a Ponte dell’Elce

Viterbo - Trasporto pubblico locale - Da sabato 24 luglio, quando cambieranno anche gli orari della linea 2

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tpl, modifica orari linea 2 (Termelink) e navetta sperimentale per Ponte dell’Elce.

Trasporto pubblico locale, dal prossimo 24 luglio modifica agli orari della linea 2 (Termelink) e navetta sperimentale Viterbo – Ponte dell’Elce.

Ne dà notizia l’assessore alla mobilità urbana e sostenibile Ludovica Salcini, che spiega: “Dal prossimo sabato 24 luglio, gli orari della linea 2 saranno modificati, in modo da allinearli a quelli dei treni in arrivo e in partenza da porta Fiorentina (servizio Termelink con Trenitalia).

Fino al prossimo 15 settembre sarà inoltre istituita una navetta sperimentale che collega il Sacrario – Agenzia entrate – quartiere Ponte dell’Elce”.

Per ulteriori informazioni su nuovi orari linea 2 e percorso navetta consultare il sito www.francigena.vt.it.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











20 luglio, 2021