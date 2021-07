Nella Tuscia 112mila vaccinati, da Orte a Vallerano riparte il camper per le somministrazioni sotto casa

Coronavirus - Nell'alto Lazio ieri cinque nuovi positivi

Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia sono quasi 112mila i vaccinati. Si tratta di persone che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson. Le somministrazioni, invece, hanno superato quota 271mila: circa 2mila 700 quelle di ieri.

Continua la campagna itinerante con Johnson & Johnson. Dopo Montalto di Castro, Valentano e Nepi il camper della Asl fa tappa a Orte e Valentano per le vaccinazioni “sotto casa”. Dalla centrale operativa di via Enrico Fermi stanno partendo le chiamate per raccogliere le adesioni.

A Orte le somministrazioni oggi, 8 luglio, in piazza 29 agosto 1943, in zona Scalo. A Vallerano, invece, sabato 10 luglio in via Vignano. In entrambi i casi i medici e gli infermieri della Asl saranno supportati dai volontari dell’Avis.

Finora con questa modalità on the road sono state vaccinate circa novanta persone. La campagna proseguirà anche la prossima settimana, con il camper che farà tappa in altri comuni della Tuscia.

Per i giovanissimi tra i 12 e i 16 anni (nati 2009 – 2005) nel Lazio sono partite le prenotazioni tramite il portale salutelazio.it. Finora nel Viterbese sono stati vaccinati con Pfizer, l’unico farmaco già approvato per questa fascia d’età, 1579 adolescenti.

Sul fronte dei contagi, curva ancora in discesa nella Tuscia. Zero nuovi postivi e due guariti (entrambi di Fabrica di Roma) portano i casi attuali a 15. L’ospedale di Belcolle resta Covid-free.

Nel resto dell’alto Lazio, quattro contagi (di cui uno a Civitavecchia) e nove negativizzazioni nel territorio della Asl Roma 4. Un solo positivo invece in Sabina, a Rieti. Nessun guarito.

Il bollettino della Asl di ieri: Nessun caso e due guariti a Fabrica di Roma

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15539 (4064 a Viterbo; 11475 in provincia)

Attualmente positivi: 15

Guariti: 15070

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 0

Usciti dalla quarantena: 21433

Comuni con positivi

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1021 guariti)

Nepi: 493 casi (17 morti e 475 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 383 guariti)

Ronciglione: 377 casi (15 morti e 361 guariti)

Sutri: 286 casi (10 morti e 275 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 249 guariti)

Montalto di Castro: 189 casi (6 morti e 181 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 152 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 120 guariti)

Gallese: 115 casi (112 guariti)



Comuni Covid-Free

Viterbo: 4064 casi (119 morti e 3945 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 599 casi (13 morti e 586 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 378 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 315 casi (3 morti e 312 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 216 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 172 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 156 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 117 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 113 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 96 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 42 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

8 luglio, 2021