Nella Tuscia 96mila vaccinati, parte il camper per le somministrazioni sotto casa

Coronavirus - Oltre 252mila le inoculazioni fatte finora

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, la campagna di vaccinazione diventa itinerante. Anche nella Tuscia parte il camper per le somministrazioni sotto casa. Prima tappa oggi a Montalto di Castro.

“Il camper – informa la Asl -, a partire dalle 9 e fino alle 16, sarà posizionato all’esterno del poliambulatorio, in via Castrense 312 e provvederà a ospitare i cittadini, contattati in queste ore dalla centrale operativa aziendale con una modalità proattiva di raccolta delle adesioni, ai quali sarà erogato il vaccino Johnson & Johnson che prevede una sola somministrazione”.

Sabato, invece, toccherà a Valentano: medici e infermieri si fermeranno al poliambulatorio di via delle Mura Castellane, sempre dalle 9 alle 16. “L’iniziativa – spiega la Asl – è rivolta principalmente alle fasce di età individuate prioritarie nel piano vaccinale e che possono avere più difficoltà a raggiungere le sedi vaccinali attive nella provincia”.

Finora nella Tuscia le somministrazioni sono state più di 252mila 500: oltre 2mila 700 quelle di ieri. I vaccinati, ossia coloro che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson, hanno superato quota 96mila 500.

Condividi la notizia:











1 luglio, 2021