Coronavirus - Preoccupa l'escalation di contagi sul vicino litorale romano - Nell'alto Lazio ieri 108 casi - Nel Viterbese 151mila 500 vaccinati

Viterbo – (raff.stro.) – Nella Tuscia in vacanza e per lavoro sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di quattro dei ventitré nuovi contagiati comunicati ieri dalla Asl di Viterbo. Tutti forestieri: una coppia che sta trascorrendo le ferie a Tarquinia e due impiegati nel campo cinematografico che si trovano in provincia per lavoro.

Drive-in per i tamponi

Sul fronte estivo la Tuscia guarda con preoccupazione all’escalation di infezioni che si stanno registrando sul vicino litorale romano. L’assessore alla sanità del Lazio, Alessio d’Amato, ha fatto sapere che “il territorio della Asl Roma 4 è attenzionato”. Ieri l’azienda sanitaria con sede a Civitavecchia ha accertato altri 68 casi: cinque proprio a Civitavecchia, dieci a Santa Marinella e Cerveteri, dodici a Ladispoli. Gli attualmente positivi in questi comuni sono rispettivamente 58, 69, 60 e 66.

Ritornando nel Viterbese, la metà dei ventitré nuovi contagiati (12) ha tra i 14 e i 31 anni. Il più piccolo è proprio un 14enne che vive a Civita Castellana.

Ieri il virus è stato riscontrato in tredici comuni della provincia. Quattro i casi a Viterbo e Civita Castellana, tre a Orte e due a Tarquinia e Vetralla. Uno, tra gli altri, a Corchiano, finora Covid-free. Riguarda una ragazza di 21 anni che, fa sapere l’amministrazione comunale, “aveva già effettuato la prima dose del ciclo vaccinale. Ciò – è il commento – ci fa capire ancora di più l’estrema pericolosità e contagiosità di questo maledetto virus”. Poi l’invito a “sfruttare appieno tutte le occasioni possibili per accelerare la vaccinazione”. Stesso appello dal sindaco di Fabrica di Roma, Mario Scarnati: “Il vaccino – afferma – è l’unica arma efficace contro il virus”.

Cinque le ultime guarigioni nella Tuscia: tre a Viterbo e una a Bassano Romano e Vetralla. Gli attualmente positivi continuano ad aumentare: sono 255. Di questi, quattro sono ricoverati in ospedale: due a Roma, altri due a Belcolle.

In Sabina, invece, la Asl di Rieti ieri ha comunicato diciassette casi (di cui quattro nel capoluogo) e una negativizzazione.

Camper per le vaccinazioni a Canepina

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nel Viterbese sono state superate le 323mila somministrazioni: circa 2mila 300 quelle fatte nelle scorse 24 ore. Le persone che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson sono invece poco meno di 151mila 500.

Ieri il camper per le inoculazioni itineranti ha fatto registrare un altro buon risultato a Canepina: circa 30 le persone vaccinate con J&J. Prossima tappa oggi a Tuscania, in via Piansano, davanti alla Croce rossa, sia per i residenti che per i migranti. Sabato, invece, il mezzo sarà a Viterbo nelle frazioni di Sant’Angelo di Roccalvecce (via Mura Saracene, locali ex scuole elementari) dalle 9,30 alle 12 e a Grotte santo Stefano (centro salute di via Sicilia, ex scuole medie) dalle 13 alle 16,30.

Il bollettino della Asl di ieri: Altri 23 positivi in 13 comuni della Tuscia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15809 (4145 a Viterbo; 11664 in provincia)

Attualmente positivi: 255

Guariti: 15100

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 4

Usciti dalla quarantena: 21463

Comuni con positivi

Viterbo: 4145 casi (119 morti e 3950 guariti)

Civita Castellana: 1065 casi (21 morti e 1023 guariti)

Montefiascone: 787 casi (37 morti e 749 guariti)

Vetralla: 649 casi (16 morti e 626 guariti)

Tarquinia: 609 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 498 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 460 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 406 casi (15 morti e 378 guariti)

Fabrica di Roma: 394 casi (4 morti e 385 guariti)

Ronciglione: 385 casi (15 morti e 361 guariti)

Capranica: 354 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 321 casi (3 morti e 313 guariti)

Sutri: 290 casi (10 morti e 276 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 267 casi (14 morti e 245 guariti)

Monterosi: 254 casi (3 morti e 250 guariti)

Caprarola: 230 casi (5 morti e 216 guariti)

Montalto di Castro: 196 casi (6 morti e 183 guariti)

Acquapendente: 182 casi (9 morti e 172 guariti)

Canepina: 181 casi (3 morti e 177 guariti)

Marta: 170 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 164 casi (5 morti e 155 guariti)

Vasanello: 162 casi (4 morti e 156 guariti)

Oriolo Romano: 161 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 155 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 136 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 132 casi (2 morti e 127 guariti)

Carbognano: 125 casi (2 morti e 118 guariti)

Monte Romano: 115 casi (1 morto e 113 guariti)

Capodimonte: 88 casi (87 guariti)

Vallerano: 81 casi (1 morto e 78 guariti)

Castiglione in Teverina: 73 casi (1 morto e 67 guariti)

Gradoli: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Villa San Giovanni: 49 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 43 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 40 casi (2 morti e 36 guariti)

Arlena di Castro: 34 casi (2 morti e 31 guariti)

Proceno: 15 casi (12 guariti)

Comuni Covid-Free

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

Bomarzo: 103 casi (6 morti e 97 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 70 casi (70 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

30 luglio, 2021