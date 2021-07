Niccolò Ricchi nuovo calciatore della Viterbese

Sport - Il difensore ha firmato un contratto triennale

Niccolò Ricchi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Niccolò Ricchi entra a far parte della rosa gialloblù. Il difensore ha firmato un contratto triennale.

Niccolò Ricchi, nato a Firenze il 10 dicembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli arrivando ad indossare la maglia della Primavera. Nella stagione sportiva 2019/2020 ha indossato prima la casacca del Ravenna (Serie C, girone B) e poi quella della Cavese (Serie C, girone C) per un totale di 17 partite giocate. Nel campionato terminato lo scorso maggio si è messo in evidenza ancora con la Cavese dove ha realizzato una rete in 22 presenze.

A Niccolò un grande in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura.

U.S. Viterbese 1908

6 luglio, 2021