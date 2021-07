Roma - Roberto Fico, presidente della Camera: “Ad ora le condizioni non ce lo permettono”

Roberto Fico

Roma – “No al green pass in parlamento, impossibile chiedere chi è vaccinato”.

A dirlo è Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, durante la cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare, commentando la proposta del green pass per accedere al parlamento.

“Non mi sento vicino alle posizioni di chi dice qui si entra solo con il green pass – ha detto il presidente della Camera -. Non è possibile chiedere chi è vaccinato e chi no, è una questione che non c’è”.

“Noi vogliamo un Transatlantico normale, ma fino a quando il distanziamento sarà mantenuto dovremo mantenere questo assetto – ha aggiunto Fico -. Per noi il lavoro è quello di smontare com’è oggi il Transatlantico e farlo diventare accessibile a tutti, però ad ora le condizioni non ce lo permettono”.

21 luglio, 2021