“No al green pass perché limita la libertà e discrimina le persone”

Viterbo - Oltre 200 manifestanti in piazza del comune contro i provvedimenti del governo Draghi - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – “No al green pass, no al green pass, no al green pass!”. È la voce che all’improvviso si alza da piazza del comune a Viterbo. Seguita poi da “libertà, libertà!”. Oltre 200 manifestanti si sono dati appuntamento questo pomeriggio davanti a palazzo dei Priori “contro tutte le dittature”. Questo l’appello lanciato in rete su diversi gruppi social.

Viterbo – Manifestazione contro il "Green pass"

Una manifestazione a livello nazionale, in piazza in tutta Italia. Contro il green pass e il decreto del governo Draghi recentemente approvato che richiede il green pass, quindi essere stati vaccinati, per poter accedere a luoghi ed eventi. “Una normativa – secondo gli organizzatori – che introduce misure discriminatorie tra chi è vaccinato e chi non lo è”.



In piazza a Viterbo, la manifestazione è gestita dal Comitato per la legalità d’Europa. Gli organizzatori, e anche i manifestanti con cui c’è stato dialogo, vogliono restare anonimi.

“La normativa – dichiara uno dei manifestanti – introduce misure discriminatorie tra le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione e persone che non lo hanno fatto. Misure che limitano la libertà di movimento e circolazione. Per questo siamo qui”.

In piazza c’è anche la Digos della questura di Viterbo. La manifestazione, fanno subito notare alle persone presenti, non è stata comunicata. E questo comporta che si deve agire secondo legge. Con la possibilità di procedere all’identificazione dei manifestanti da parte della polizia.



Tutto però corre via tranquillo, con piazza del Plebiscito che mano mano si riempie di persone comuni. Con un cartello e qualche foglio A4 con su scritto “No al green pass” e richiami alla costituzione.



“Sono contro il green pass – dice infine un altro manifestante -. E sono contro perché voglio essere libero. Voglio che le libertà personali e costituzionali mi vengano garantite. Una libertà che oggi mi viene limitata e impedita”.

Daniele Camilli

24 luglio, 2021