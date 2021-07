“Non dobbiamo dimenticare l’importanza della loro battaglia”

Tarquinia - Omaggio dell'Università Agraria alla memoria di Paolo Borsellino e di tutte le vittime della criminalità

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della ventinovesima ricorrenza del tragico attentato al magistrato Paolo Borsellino ed alla sua scorta, una rappresentanza dell’Università Agraria ha tenuto a rendere omaggio alla memoria di queste eroiche persone.

In maniera molto semplice, il vicepresidente Alberto Tosoni, l’assessore Alessandro Sacripanti ed i consiglieri Bruno Cardia e Giuseppina Befani hanno deposto un mazzo di fiori adornato da un nastro tricolore sotto alla targa in memoria di Falcone e Borsellino, posizionata nell’omonimo parco.

Dall’ente hanno dichiarato: “È dovere di tutti noi contribuire a tenere vivi gli ideali per cui queste persone sono vissute e per i quali la criminalità le ha uccise. Non dobbiamo dimenticare la loro grandezza e l’importanza della loro battaglia”.

Il gesto ha voluto rappresentare un simbolico omaggio a tutte le vittime della criminalità ed a tutti gli uomini e le donne che si sono battuti ed ogni giorno si battono a tutela e difesa della giustizia e della legalità.

Università Agraria di Tarquinia

20 luglio, 2021