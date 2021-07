San Donato Milanese - È finito in manette con l’accusa di tentato omicidio

San Donato Milanese – Non soddisfatto dell’esito della visita accoltella il chirurgo, 75enne arrestato.

È accaduto ieri all’interno del policlinico di San Donato Milanese, in provincia di Milano. L’uomo avrebbe ferito il medico alla coscia con una lama lunga 20 centimetri. Il coltello, stando a quanto riferisce Repubblica, avrebbe lesionato l’arteria femorale.

Le condizioni del medico, viceprimario, sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita: lo ha operato il suo primario. Il 75enne, che ha precedenti per minaccia e ingiuria, è stato arrestato per tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto ieri attorno alle 13.40, quando il paziente ha iniziato a urlare in uno dei corridoi dell’ambulatorio.

13 luglio, 2021