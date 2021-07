Nuova sinergia tra Vbc Viterbo, Civitavecchia Volley e Tolfa Volley

Sport - La pallavolo dell'alto Lazio é già pronta a unire le forze

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La stagione 2020-2021 non si é ancora conclusa ma la pallavolo dell’alto Lazio é già pronta a dare nuova linfa al Progetto Volley.

Sì che vedrà coinvolte in sinergia la VBC Viterbo, la Civitavecchia Volley e il Tolfa Volley.

Un’azione di pallavolo

Il progetto è però aperto a tutte le realtà del territorio che vorranno mettersi in gioco per condividere e accrescere competenze ed esperienze.

L’idea é quella di unire le migliori peculiarità dei sodalizi partecipanti, per creare percorsi di eccellenza giovanili.

Le parole chiave sono “valorizzazione” e “crescita” degli atleti e non solo.

In questo periodo più che mai é tornato a bussare alla porta il bisogno di creare una mission condivisa sul territorio sia in termini di qualità che di progettualità.

Così si va profilando un progetto di altissimo livello che eccelle anche per l’inclusività dimostrata dalle tre società che invitano a partecipare le altre scuole locali.

Univoco il commento dei tre presidenti, Viviana Marozza della Civitavecchia Volley, Barbara Pasquini del Tolfa Volley e Carlo Carbonai della VBC Viterbo.

“Siamo vogliosi di unire le forze puntando alla qualità, con l’obiettivo di coltivare una grande pallavolo nell’alto Lazio e speriamo che il nostro desiderio e la nostra motivazione possa presto invogliare altre società ad unirsi a noi”.

VBC Viterbo

