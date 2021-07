Occupazione letti al 20%, ad agosto Lazio a rischio zona gialla

Coronavirus - In base alle proiezioni dell'Istituto superare di sanità - Attualmente in regione il rischio si mantiene moderato

Roma – Coronavirus, in ospedale occupazione letti nel Lazio al 20% ad agosto. Al momento è una proiezione, presentata venerdì nella conferenza dell’Istituto superiore della sanità per fare il punto sulla pandemia in Italia.

Se confermata, in base ai parametri stabiliti, potrebbe far scattare la zona gialla nella regione.

“Dalla proiezione della probabile occupazione di letti – spiega Silvio Brusaferro (Iss) – si evidenzia la probabilità che si saturi tra il 5 e il 50% e si occupi il 10% dei posti letto in terapia intensiva e area medica”. È la valutazione generale in Italia.

Sforando la soglia del 10% in terapia intensiva e area medica e una proiezione che arriva al 20%, il rischio è che il Lazio possa finire in zona gialla.

Situazione da verificare passando dalle proiezioni ai dati reali, ma soprattutto basandosi sui nuovi valori che si valutano il livello d’occupazione di terapia intensiva al 10% e area medica al 15% negli ospedali.

Mentre sul fronte nuovi casi, con i dati aggiornati a giovedì, in Italia si registra un calo dell’età media, con le fasce 10-19 anni e 30-39 anni in crescita e con un rischio considerato ovunque basso o moderato, per gli attuali livelli d’occupazione dei sistemi sanitari nelle varie regioni.

26 luglio, 2021