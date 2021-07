Oggi 3mila 117 nuovi casi in Italia e 22 morti

Coronavirus - Il bollettino del ministero della Salute - Il tasso di positività sale al 3,5% con 88mila 247 tamponi



Roma – Sono 3mila 117 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sale così a 4.320.530 il numero di persone che, dall’inizio della pandemia, hanno contratto il virus.

In aumento anche i decessi: oggi sono stati 22, per un totale di 127mila 971 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.124.323 e 1.114 quelle uscite oggi dall’incubo del Covid; ieri erano stati 1.001. Gli attuali positivi in tutto lo stivale sono 68mila 236, pari a 1.979 in più rispetto a ieri.

I tamponi totali sia molecolari che antigenici sono stati 88mila 247, ovvero 88mila 406 in meno rispetto a ieri quando erano stati 176.653. Il tasso di positività sale così a 3,5% (l’approssimazione di 3,53%); ieri era 2,7%.

Aumentano le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +120, per un totale di mille 512 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +4. Il dato porta il totale dei malati più gravi a 182, con 11 ingressi in rianimazione.



26 luglio, 2021