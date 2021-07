Oggi 681 positivi nel Lazio e un morto, ricoveri in aumento

Coronavirus - I casi a Roma città sono a quota 557 - Il punto dell'assessore Alessio D'Amato

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+55118) e oltre 21mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 681 nuovi casi positivi (+247), 1 decesso ( = ), i ricoverati sono 133 (+3), le terapie intensive sono 28 (-1), i guariti sono 212.

L’assessore Alessio D’Amato

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 557.

Superate 6,3 milioni di dosi somministrate da inizio campagna vaccinale, nel Lazio il 60% della popolazione adulta ha concluso il percorso vaccinale. Per l’obiettivo immunità di gregge indispensabile vaccinare le fasce di popolazione più giovani. Prima settimana di agosto confermo che il 70% della popolazione adulta sarà vaccinata con doppia dose.

Nelle prime due settimane di luglio ci sono state circa 160mila nuove prenotazioni over 40.

Operazione Delta, vaccino itinerante. Programma in corso di aggiornamento: Asl Rieti vaccinazione dalle 17 alle 22 nei giorni: 27 e 28 agosto, Rieti. Asl Frosinone: 20 luglio, Torre Cajetani e Acuto – 21 luglio Guarcino e Vico nel Lazio – 22 luglio, Amaseno e Pastena – 23 luglio Falvaterra e Pico – 26 luglio, Villa Latina, Terelle e Belmonte Castello – 27 luglio, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso – 28 luglio, Coreno Ausonio e Sant’Ambrogio Garigliano – 29 luglio Colle San Magno. Asl Roma 6: 20 luglio, Velletri – 21 Luglio Ciampino – 22 luglio, Rocca di Papa – 23 luglio, Genzano – 24 luglio Rocca Priora e Albano – 25 luglio, Nemi.

Asl Roma 1: 290 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 112 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 155 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 12 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 47 nuovi casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Latina si registrano 23 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio

