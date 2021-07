Oggi nel Lazio 471 positivi

Coronavirus - Bollettino della regione - Nessun decesso, 40 i guariti

Roma – Coronavirus, oggi nel Lazio 471 nuovi casi, nessuno decesso e 40 guariti, secondo il bollettino diffuso dalla regione Lazio.

“Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-997) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test – spiega l’assessore alla Sanità della regione Alessio D’Amato – si registrano 471 nuovi casi positivi (-29), 0 decessi (-2), i ricoverati sono 119 (+14), le terapie intensive sono 26 (+1), i guariti sono 40.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 303.

Collaborare all’attività di tracciamento serve a ricostruire la catena dei contatti e a mettere in sicurezza i cittadini. Invitiamo tutti alla massima collaborazione nello sforzo che stiamo compiendo come servizio sanitario regionale nel sequenziare il 100% dei casi positivi.

Vaccinazione è strada maestra per contenere effetti e circolazione del virus. Rivolgo un appello a vaccinarsi alla fascia di età 12-16 anni e alle loro famiglie. Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre a scuola in sicurezza

Superate 6,2 milioni di dosi somministrate. Il 71% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose e il 58% due dosi. Nella prima settimana di agosto 70% della popolazione adulta avra’ ricevuto due dosi.

Asl Roma 1: 113 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 149 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 60 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 39 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Frosinone si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registrano 26 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Operazione Delta, vaccino itinerante, Programma in corso di aggiornamento.

Asl Latina, grande adesione della Comunità Sikh alla vaccinazione dalle 08,30 alle 16 nei giorni: 19 Luglio, Fondi.

Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 Agosto, Rieti.

Asl Frosinone: 19 luglio, Trevi nel Lazio e Filettino – 20 luglio, Torre Cajetani e Acuto – 21 luglio Guarcino e Vico nel Lazio – 22 luglio, Amaseno e Pastena – 23 luglio Falvaterra e Pico – 26 luglio, Villa Latina, Terelle e Belmonte Castello – 27 luglio, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso – 28 luglio, Coreno Ausonio e S. Ambrogio Garigliano – 29 luglio Colle San Magno

Asl Roma 6: 20 luglio, Velletri – 21 Luglio Ciampino – 22 luglio, Rocca di Papa – 23 luglio, Genzano – 24 luglio Rocca Priora e Albano – 25 luglio, Nemi

Asl Roma 5: Camper itinerante combinato Anti Covid 19 e Screening Colon retto

Programma Camper 1: 19 luglio Poli, Casape, San Gregorio – 20 luglio Castel Madama.

Programma Camper 2: 19 luglio Agosta, Marano Equo – 20 luglio Fonte Nuova”.

18 luglio, 2021