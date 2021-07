Oggi primi vaccini ai clochard, poi tocca ai migranti

Coronavirus - Il camper della Asl fa tappa alla Caritas di Viterbo, a Canepina e Tuscania - Nell'alto Lazio ieri 22 nuovi positivi

Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus sulle montagne russe nella Tuscia. Nell’arco di tre giorni i nuovi casi sono passati dai ben cinquantatré di sabato ai ventitré di domenica agli appena tre di ieri, lunedì 26 luglio. In quest’ultimo caso ha influito soprattuto l’effetto weekend, quando meno persone si sottopongono al tampone: 187 nelle scorse 24 ore.

La Asl di Viterbo ha accertato gli ultimi contagi nel capoluogo (due cittadini di 53 e 54 anni) e a Tuscania (un cittadino di 49 anni). “Riguarda – spiega il sindaco Fabio Bartolacci – una persona all’interno di una famiglia in cui era già stata riscontrata la presenza del Covid. In pochi giorni siamo arrivati a nove persone positive, a dimostrazione del fatto che il virus ha iniziato a circolare e sta circolando fortemente. Questa variante è molto più contagiosa anche se risulta meno pericolosa”.

I tre nuovi infettati stanno trascorrendo la convalescenza nelle proprie abitazioni. Restano quindi due i cittadini della Tuscia ricoverati in ospedale, tra l’altro nella Capitale. Ieri tre sono state anche le guarigioni, registrate a Bomarzo, Canepina e Viterbo. Gli attualmente positivi sono sempre 199.

Nel resto dell’alto Lazio, la Asl Roma 4 ha riscontrato diciassette casi (di cui uno a Civitavecchia) e quattro negativizzazioni. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, rispettivamente due e zero.

Sul fronte delle vaccinazioni, la Tuscia viaggia verso le 316mila somministrazioni: ieri ne sono state fatte quasi 2mila 200. Sono invece 145mila le persone che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson.

Con quest’ultimo vaccino la Asl continua a eseguire le inoculazioni itineranti tramite camper. Alle 10, 30 di oggi il mezzo farà tappa nel cortile della mensa della Caritas di Viterbo, nei pressi del monastero di santa Rosa (ingresso su viale Raniero Capocci), per la vaccinazione dei senza fissa dimora e di chi vive in condizioni di fragilità.

Giovedì invece il camper sarà a Canepina, in piazza Garibaldi. Il comune sta raccogliendo le adesioni che è possibile inviare via mail a comunedicanepina@libero.it, indicante nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito telefonico. “Sarà comunque consentito – assicura l’amministrazione – l’accesso diretto e, qualora le dosi o il tempo a disposizione non fossero sufficienti per rispondere a tutte le necessità, si riprogrammerà un secondo accesso”.

Il farmaco è sempre il J&J. “Qualora in corso di anamnesi il medico darà indicazioni per altro vaccino – spiegano dal comune di Canepina – la persona verrà messa in lista presso il centro vaccinale più vicino e chiamata in tempi brevi. I cittadini potranno accedere anche solo per chiedere informazioni e chiarimenti”.

Per il camper ultima tappa della settimana a Tuscania: venerdì in via Piansano, davanti al parcheggio della Croce rossa. “Chi non ha ancora fatto il vaccino – dice il sindaco Bartolacci – ne approfitti. La preghiera la rivolgo soprattuto ai giovani e agli over 60. Non c’è bisogno della prenotazione. Vaccinarsi è l’unico sistema per evitare situazioni pericolose”.

A Tuscania le somministrazioni saranno ad appannaggio sia dei cittadini che dei migranti ospitati.

Sia in questo comune che a Canepina il camper sarà operativo dalle 9,30 alle 14, ma la permanenza potrà essere prolungata fino alle 16,30 se necessario.

Il bollettino della Asl di ieri: Virus sulle montagne russe, appena tre casi in tutta la Tuscia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15743 (4132 a Viterbo; 11611 in provincia)

Attualmente positivi: 199

Guariti: 15090

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 2

Usciti dalla quarantena: 21453

Comuni con positivi

Viterbo: 4132 casi (119 morti e 3946 guariti)

Civita Castellana: 1056 casi (21 morti e 1023 guariti)

Vetralla: 643 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 606 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 496 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 457 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 399 casi (15 morti e 378 guariti)

Fabrica di Roma: 392 casi (4 morti e 385 guariti)

Ronciglione: 385 casi (15 morti e 361 guariti)

Capranica: 351 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 320 casi (3 morti e 313 guariti)

Sutri: 289 casi (10 morti e 276 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 267 casi (14 morti e 244 guariti)

Monterosi: 254 casi (3 morti e 250 guariti)

Caprarola: 229 casi (5 morti e 216 guariti)

Montalto di Castro: 196 casi (6 morti e 182 guariti)

Marta: 170 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 162 casi (5 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 161 casi (2 morti e 151 guariti)

Vasanello: 161 casi (4 morti e 156 guariti)

Piansano: 155 casi (5 morti e 148 guariti)

Canino: 132 casi (2 morti e 127 guariti)

Carbognano: 124 casi (2 morti e 118 guariti)

Monte Romano: 115 casi (1 morto e 113 guariti)

Capodimonte: 88 casi (87 guariti)

Vallerano: 81 casi (1 morto e 78 guariti)

Castiglione in Teverina: 73 casi (1 morto e 65 guariti)

Faleria: 70 casi (69 guariti)

Gradoli: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Villa San Giovanni: 49 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 43 casi (4 morti e 38 guariti)

Comuni Covid-Free

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 172 guariti)

Canepina: 180 casi (3 morti e 177 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

Bomarzo: 103 casi (6 morti e 97 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

27 luglio, 2021